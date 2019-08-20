«الدرونز».. تحليق بدون طيار للتفوق العسكري والإغاثة والتصوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

قبل أعوام فاجأت سلسلة مطاعم كبرى للبيتزا عملاءها باستخدام طائرة بدون طيار، لتوصيل طلباتها ساخنة إلى المنازل في إحدى الولايات الأمريكية، ليتعرف بعدها الكثيرون إلى المهام المبتكرة والجديدة التي يمكن توظيف ال «درونز» بها، إلى جانب مهامها التقليدية التي كانت قاصرة لسنوات على الاستخدامات العسكرية، لتصبح من أسرع التقنيات الحديثة تطوراً، وانتشاراً خلال العقد الماضي.

في الصيف الماضي أدت المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا استعراضاً بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكي «السوبر بول» التي بلغ عدد مشاهديها أكثر من 350 مليون مشجع، وسط تجمع ل 300 طائرة بدون طيار شكلت علم الولايات المتحدة، والعام الماضي سجلت شركة «إيهانج» الصينية رقماً قياسياً عالمياً لإطلاق أكبر سرب من الطائرات بدون طيار في عرض مبهر بمناسبة حلول العام الصيني الجديد، شكلت فيه 1000 طائرة علم الصين، وأحد أحرف الهجاء الصينية الذي يرمز إلى «البركة»، واليوم تروج شركة «إنتل» لأسراب الطائرات بدون طيار التي يطلق عليها «شوتنج ستار»، والتي تستخدم بديلاً للألعاب النارية.

وصل الهوس بلعبة «بوكيمون جو» حد استخدام بعض اللاعبين ل «درونز» لمطاردة وحوش اللعبة، وتجميع أعلى عدد من النقاط ينتقل بعدها اللاعب إلى مستوى أعلى من التحدي، كل هذا وغيره يكشف عن المجالات الجديدة التي ستغزوها «الطائرات بدون طيار»، والتي دفعت سلطات الطيران المدني في كثير من دول العالم إلى سن قوانين خاصة لتسجيلها، وتنظيم استخداماتها، كما يناقش الاتحاد الأوروبي وضع أول معايير تجارية لها، للاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع لأنظمتها المختلفة. يطلق البعض على الطائرات المسيرة اسم «الزنانة»، وتمتاز جميعها ببرمجتها المسبقة للطريق الذي ستسلكه، ويتم توجيهها عن بعد، وتحمل في الغالب حمولة لأداء مهامها مثل الكاميرات لتصوير الأفلام ونقل الأحداث الرياضية. كان الاستخدام الأكبر لها في السابق في الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم، ثم توسعت بعد ذلك لتشارك في الأعمال المدنية مثل أعمال الإغاثة من الكوارث الطبيعية، ومكافحة الحرائق، ومراقبة خطوط الأنابيب، كما يتم الاستعانة بها لرش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الحشرية، وتعتمد عليها أجهزة الشرطة في أعمال المراقبة وتأمين الفعاليات المهمة.

في عام 1917 طرحت النماذج الأولية لتصنيع «درون» في بريطانيا لكنها لم تكتمل، وبحلول 1924 أعلنت الولايات المتحدة تطويرها لطائرة بدون طيار تستخدم كأهداف متحركة للمدفعية، أما الاستخدام الفعلي لها فكان خلال حرب فيتنام في الستينات من القرن الماضي. ولعقود طويلة احتكرت التقنية الأمريكية فنون تطوير «الدرونز» والتي أصبحت أصغر حجماً، وأقل تكلفة. أما في العقدين الأخيرين فانتشرت تقنيات تصنيعها على نحو واسع وقدرت إحصائية صادرة في عام 2011 وجود 680 برنامجاً بحثياً تموله الحكومات والشركات حول العالم لتطوير صناعة «الدرونز»، وفي تقرير للكونجرس الأمريكي نشر في 2012، أشار إلى أن 76 دولة تعمل على تصنيع 900 نظام مختلف من الطائرات بدون الطيار. واليوم أصبح من الممكن بسهولة شراء طائرة صغيرة بدون طيار من على موقع «أمازون» بمبلغ لا يتجاوز 200 دولار.