ألمانيا تتسلم من أكراد سوريا أربعة أطفال من مقاتلي «داعش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلّمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، أمس الاثنين، أربعة أطفال من أفراد عائلات تنظيم «داعش» إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، في أول عملية من هذا النوع مع برلين.

وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط على هامش مؤتمر صحفي عقد في معبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق، «سلمت الإدارة الذاتية أربعة أطفال يتامى ألمان من عائلات داعش لوفد من الحكومة الألمانية». وأوضح كعيط أن «ثلاثة منهم يتامى الوالدين، بينما لا تزال والدة الرابع على قيد الحياة».

وكان المتحدث باسم السلطات الكردية في سوريا عبد الكريم عمر أوضح في وقت سابق، أمس، أن هؤلاء الأطفال هم ثلاثة أيتام- وهم بنتان وصبي- ورضيعة مريضة تبلغ من العمر ستة أشهر. وأضاف أن هؤلاء الأطفال كانوا يعيشون في مخيم «الهول» للاجئين بعد هزيمة ميليشيات داعش في سوريا.

في برلين، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية تسليم الأطفال الأربعة ومغادرتهم سوريا، مشيراً إلى أنه «تمّ استقبال الأطفال عند الحدود السورية - العراقية من قبل فريق من القنصلية (الألمانية) في أربيل وسيتم تسليمهم إلى أفراد عائلاتهم» للسفر إلى ألمانيا. وهي المرة الأولى التي تتسلم فيها برلين أفراداً من عائلات الدواعش الألمان من الإدارة الذاتية الكردية في سوريا. (وكالات)