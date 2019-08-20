«الأخوة الإنسانية» مؤسسة عالمية

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ابن الديرة

لم تكن ولادة وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي حدثاً طارئاً، بل كانت التتويج للجهود المتعاظمة المبذولة في هذا المجال، كما كانت الإشارة والانطلاقة. على أهميتها، ليست الكلمات والعبارات فقط، وليس الحبر على الورق مهما كان مضيئاً ولافتاً، وثيقة الأخوة الإنسانية للتفعيل والبقاء وقرار تشكيل لجنة نحو ضمان ذلك فكرة رائعة يشكر من أجلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي هو اليوم واحد من كبار دعاة ورعاة فكرة التسامح على مستوى العالم.

تكلم سموه في معنى تكوين اللجنة، فالمراد تحويل الوثيقة إلى حركة عالمية ونهضة ملموسة في ميادين التسامح والتعايش واحترام التعدد. هذه الفكرة الرائدة يريد لها محمد بن زايد أن تكون قائدة، ولذلك جاء اختيار أعضاء اللجنة مدروساً فاشتملت على أعضاء ذوي صلة واطلاع، ومن بيئات دينية وفكرية متعددة، وكذلك من فئات عمرية متعددة، وسيكون ضمن مهامها تحويل الوثيقة التاريخية إلى فعل إيجابي مؤسسي يسهم في تغيير التاريخ.

لو أن فكرة التسامح تحولت إلى هاجس واشتغال وانشغال وتشريعات وبرامج ومشاريع لكان لذلك كله أثره الكبير في نبذ التطرف ومواجهة تيارات الظلام والإرهاب، وقد تأكد العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الإرهاب ظاهرة عابرة للقارات، وأنه بلا لون أو لغة أو جنس أو جنسية أو دين. الإرهاب هو الإرهاب، والتسامح هو التسامح، وجميل أن تصدر فكرة التسامح، في شكلها المؤسسي، من أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاصمة التسامح العالمية التي شهدت في فبراير/شباط 2019 ولادة أول وثيقة عالمية للأخوة الإنسانية.

العالم الذي يسبح كل يوم على بحر من القتلى والضحايا والحروب والنزاعات والكراهية، هو أحوج ما يكون إلى وثيقة الأخوة الإنسانية وتفعيلها واستدامتها عبر عمل مستدام مدروس ومخطط له جيداً.

وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فإن المشتركات بين أطراف هذه الوثيقة كثيرة، ودائماً هناك مجالات مفتوحة لمزيد من التعاون، لا على مستويات السياسية والاقتصاد فقط، وإنما، ونحن بصدد وثيقة الأخوة الإنسانية، على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والإنسانية.

إنه محمد بن زايد القائد الملهم الإنسان، ينطلق من غرس زايد الخير، طيب الله ثراه، ومن منظومة القيم التي تؤمن بها دولة الإمارات، ومن وعيه العميق بدور دولة الإمارات التنويري والحضاري في الإقليم والعالم، ماضياً بكل قوة وثقة، في مشروعه لنشر رايات السلام والمحبة والأخوة والصداقة والتسامح في أفق العالم.

كما اعتبر إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية مطلع العام حدثاً عالمياً استثنائياً فإن العام 2019، العام الذي خصص للتسامح في دولة الإمارات، يأبى أن يمضي من دون أن يضع النقاط فوق كل الحروف، أو دون أن يكرس التسامح فكرة قابلة للتطبيق، مؤسسياً، في كل أرجاء العالم، بناء على المشتركات التي تجمع بني الإنسانية في كل مكان.

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