ملك الأردن يبحث مع وزيرة ألمانية الحرب على الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

التقت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارنباور، أمس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبحثت معه الحرب على الإرهاب. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني التقت كارنباور بالملك عبدالله، وبحثت معه «التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

كما بحثا «الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي»، إضافة إلى «سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، خصوصاً في المجالات الدفاعية». ووصلت كارنباور إلى الأردن أمس، في جولتها الأولى بالمنطقة منذ توليها منصبها، للاطلاع على جهود الجنود الألمان المنتشرين في المنطقة ضمن مشاركة ألمانيا في الحرب ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.

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ويتمركز مئات الجنود الألمان ومقاتلات تورنادو في قاعدة الأزرق الجوية شمال شرقي الأردن، ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن يشن ضربات ضد التنظيم في العراق وسوريا.

من جهة أخرى، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية «حل الدولتين» عبر المفاوضات في القضية الفلسطينية. وأطلع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الوزيرة الألمانية ووفداً برلمانياً مرافقاً لها على التطورات «الخطرة» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في القدس. وأكد الصفدي تقدير الأردن لموقف ألمانيا الداعم ل«حل الدولتين»، سبيلاً وحيداً لحل الصراع و«تحقيق السلام الشامل».

وقال الصفدي إن المباحثات تناولت ضرورة العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقرارها، ويعيد لها أمنها ويتيح الظروف لعودة اللاجئين الطوعية لبلادهم.