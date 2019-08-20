94 طلب ترشح لانتخابات «الوطني» في ثاني أيام التسجيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

واصلت مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 المتوزعة على جميع إمارات الدولة، استقبال طلبات الترشح لليوم الثاني على التوالي خلال الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، حيث تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات مع انتهاء اليوم الثاني 94 طلب ترشح 36 منها لإناث، و58 لذكور.

وجاءت أعداد طلبات الترشح لليوم الثاني بواقع 34 طلباً في أبوظبي منها 21 لذكور، و13 لإناث، فيما تلقت دبي 12 طلباً منها 5 لذكور و7 لإناث، وتلقت الشارقة 27 طلبا منها 8 لذكور و19 لإناث، وتلقت عجمان 3 طلبات منها 2 لذكور وطلب لأنثى، وتلقت أم القيوين 4 طلبات منها 2 لذكور و2 لإناث، ورأس الخيمة 5 طلبات 4 لذكور وطلب لأنثى، والفجيرة 9 منها 5 لذكور و4 لإناث.

وكانت اللجنة الوطنية تلقت في اليوم الأول 194 طلب ترشح ليصل العدد خلال اليومين الأول والثاني إلى 288 طلب ترشح، منها 103 طلبات لسيدات.

وبدأت يوم أمس، عملية تسجيل المرشحين في كل مراكز التسجيل المنتشرة في جميع إمارات الدولة، والتي ستستمر حتى نهاية يوم الخميس المقبل، وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس/‏ آب، على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر/‏ أيلول، في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتباراً من يوم 8 سبتمبر، وتستمر لمدة 27 يوماً.