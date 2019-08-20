شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب المقيم.. تحدٍّ جديد في البحث عن المواهب والاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فتح باب قيد اللاعب «المقيم» في كشوفات الأندية والسماح له بالمشاركة في منافساتنا المحلية، الباب على مصراعيه أمام الأندية من أجل تدعيم تشكيلاتها بما لذ وطاب من لاعبين من خارج الحدود.

الهجوم على اللاعب «المقيم» جاء بعد التعديل الذي أدخل على القرار الأول، فباتت الأندية أمام فرصة كبيرة من أجل الانقضاض على بعض «المواهب» من خارج الحدود والبحث عن سد ثغرات قد ترى صعوبة في توفيرها من السوق المحلي.

الاعتماد على اللاعب «المقيم» أخذ الكثير من الردود ما بين «مؤيد» و«معارض»، وكلٌ يرى الأمر من منظار خاص ومن رؤية تتوافق مع ما يتناسب ومصلحته الذاتية.

* ما هي الشروط الخاصة بالنسبة إلى اللاعب المقيم، وكيف يشارك وما هو العدد؟

- تساؤلات عديدة تداولها عشاق الأندية، خاصة في ظل الغموض الذي لف القضية، بعدما اتسع عدد اللاعبين «الأجانب» الذين تم التعاقد معهم، بل بات الأمر أقرب إلى أحجية وتساؤل، هل هذه الصفقة الجديدة ستكون بمثابة لاعب أجنبي أم مقيم؟

ينص النظام الذي سيعتمد في الموسم الجديد على ما يلي:

تسجيل 3 لاعبين فئة «مقيم» في الفريق الأول.

تسجيل 3 لاعبين في فريق تحت 21 سنة (على أن يتم السماح لهم بالمشاركة أيضاً مع الفريق الأول).

وقد جاء القرار واضحاً على مستوى كيفية مشاركتهم في المباريات، أو في قائمة الفرق، حيث تم تحديد مشاركة لاعبين من فئتي (المقيم أو المواليد)، أو لاعب واحد من كل فئة من هاتين الفئتين، ومشاركتهما في قائمة المباراة أو حتى في التشكيل الأساسي دون قيد أو شرط.

وهكذا بات من حق كل فريق وضع لاعبين من فئة «المقيم أو المواليد» في قائمة المباراة، ليبقى للمدرب أن يختار ما يراه مناسباً في مصلحة فريقه وتشكيلته وفق سيناريو كل لقاء سيخوض به في المنافسات.

تفاصيل القرار

تعددت مصادر الكثير من «إيجابيات القرار» والتي تتمثل في: السماح للمقيمين في الدولة بالمشاركة في المنافسات المحلية.

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السماح بمشاركة لاعبين من خارج الحدود في المنافسات، خاصة مع الشرط الذي وضع حول عمر اللاعب «أن لا يتجاوز 19 عاماً، وأن يكون لاعباً حراً غير مقيد في نادٍ سابق في أي دولة، وألاّ يكون قد شارك من قبل في أي منتخب من منتخبات بلاده على مستوى منتخبات المراحل السنية».

ويترك القسم الأخير، بعض الاعتراض من قبل من يرى في عدم السماح بالتعاقد مع لاعب دولي (على مستوى المراحل) ضربة للأندية التي كان يمكن لها أن تستقطب مواهب وتراهن عليها، خاصة وأن المشاركة الدولية في المراحل السنية، لا تحول بين هذا الأمر وبين حق اللاعب في تمثيل منتخب الإمارات مستقبلاً، في حال طبق شروط الإقامة لمدة 5 سنوات في الدولة وأصبح نجماً يمكن له تدعيم منتخبنا الوطني مستقبلاً.

ويتحدث جاسم السويدي وكيل اللاعبين عن هذه المشكلة، مشدداً على أن الأمر أصاب الكثير من الأندية بالضرر، إذ لا يمكن أن يتم منع الأندية من التعاقد مع لاعب موهوب بسبب مشاركته مع منتخب بلاده، وهذا يؤشر على عدم اختيار «مواهب» متميزة، بل أن الأندية ستجد نفسها أمام تحدي إعداد وتأهيل لاعبين من «الصف الثاني» في دولهم إن جاز التعبير.

صمت مسؤولي الأندية

أما اللافت بالنسبة إلى قضية اللاعب المقيم ورغم كل ما تحظى به من ردود وتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن غالبية مسؤولي الأندية يفضلون «الصمت» وسط ما يشبه التأييد الشامل نسبة للإيجابيات التي تصب في صالح تلك الأندية والتي تتمثل في التالي:

زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري من 4 إلى 6 لاعبين «ولو بشكل موارب».

تقليص حجم الإنفاق، خاصة وأن اللاعب الجديد قد يكون أقل تكلفة مالية من بعض اللاعبين المواطنين.

زيادة الخيارات الفنية لدى الأجهزة الفنية، خاصة مع تواجد 6 لاعبين يمكن الدفع باثنين منهم في كل مباراة.

تواجد اللاعب «المقيم» أسهم ولو إلى حد ما، بتقليص قيمة عقود اللاعبين المواطنين.

سلبية القيد

على الجانب الآخر، يرى أحد «الخبراء» الفنيين، أن هناك «سلبية» تتمثل في القيد، حيث سيكون هناك قيد (4 لاعبين أجانب+ قيد 3 لاعبين مقيمين+ 3 لاعبين من مواليد الدولة+ 5 من أبناء المواطنات وحملة الجوازات)، وهذا يدل على تواجد 15 لاعباً في قائمة القيد في سجلات الاتحاد من لاعبين يعتبرون «أجانب» عند المشاركة في الاستحقاقات الخارجية.

ويأمل المراقب ألا يتم تأثير تلك المشاركات على حساب اللاعب المواطن، خاصة وأن نسبة مشاركة المهاجم المواطن «البديل» قد تتقلص أكثر في ظل تواجد مهاجم «مقيم» على الدكة.

المقيّم والخبير الفني نفسه، يعدد جانباً آخر من الإيجابيات، ذلك أن تواجد اللاعب المقيم قد يعود بالفائدة على المسابقات المحلية بما يسهم في رفع مستوى الفرق الفني.