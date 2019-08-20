رائدا الفضاء المنصوري والنيادي في المراحل النهائية للفحوص الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان



كشف هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، عن خضوعه، أمس، برفقة سلطان النيادي، رائد الفضاء البديل للمراحل النهائية، للفحوص الطبية في اختبار جهاز الطرد المركزي الذي يحاكي رحلة العودة للأرض على متن كبسولة «سويوز».

قال هزاع المنصوري في منشور توضيحي على صفحته الشخصية بتطبيق «إنستجرام»، نشره باللغتين العربية والإنجليزية، إن وزن رائد الفضاء قد يصل إلى 8 أضعاف وزنه الطبيعي خلال رحلة العودة من المحطة الدولية للفضاء إلى الأرض.

ونشر المنصوري 3 صور، ظهر في الأولى وهو يلتقط صورة «سيلفي» له ولزميله النيادي خلال تواجد الأخير داخل جهاز الطرد المركزي، تحضيراً لبدء الاختبار، بينما تمثلت الصورة الثانية في «سيلفي» آخر له على يسار الصورة وهو مبتسم، فيما تمثلت الصورة الثالثة في استلقائه على كرسي جهاز الطرد المركزي، وإلى جانبيه خبيران بإجراء الفحوص الطبية.

كما نشر المنصوري مقطعي فيديو، الأول وهو يخضع لاختبار قياس ضغط الدم الطبي من قِبل متخصص، فيما كان الفيديو الثاني لأحد الأجهزة وهو يدور، وتتوسطه لوحة طولية تمثل صاروخ الإطلاق نحو الفضاء.