مباحثات قطرية إثيوبية لتعزيز العلاقات الثنائية

أحمد يوسف / الاناضول بحثت رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي، الإثنين، مع وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية القطري لأديس أبابا، حسب وكالة الأنباء القطرية. ووفق المصدر ذاته، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها. Advertisements كما التقى وزير الخارجية القطري خلال الزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي. وكتب "بن عبدالرحمن" على حسابه الرسمي في تويتر: "سعدت بلقاء فخامة الرئيسة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا ورئيس الوزراء دولة السيد آبي أحمد خلال زيارتي إلى اديس أبابا اليوم". ورافق وزير الخارجية القطري في الزيارة، وزير المواصلات والاتصالات، جاسم بن سيف السليطي.

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