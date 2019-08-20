واشنطن: الهجمات الأخيرة على الناقلات بالخليج تتطلب حلا دوليا

واشنطن/ الخليج 365

قال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، الإثنين، إن "الهجمات الأخيرة على الناقلات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان مشكلة دولية تتطلب حلا".

وأعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في تصريح صحفي، عن ترحيبه بقرار البحرين الانضمام إلى تحالف الأمن البحري، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وبحث ماكينزي، الأحد، في البحرين تطورات المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن ملك البحرين حمد بن عيسى استقبل ماكينزي، اليوم، بمناسبة زيارته (غير محددة المدة) للبلاد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

Advertisements

وخلال اللقاء، أكد بن عيسى، على "عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين".

وأكد أن بلاده "تقدر موقف الولايات المتحدة في الوقوف مع دول الخليج العربي للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وردع التهديدات التي تواجهها".

وشدد أن البحرين "ستقوم بدورها لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة".

من جانبه، أعرب ماكينزي عن "تقديره لجهود ملك البحرين لتعزيز التعاون العسكري مع بلاده".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.