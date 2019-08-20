التحالف يعلن بدء عملية عسكرية "نوعية" ضد الحوثيين بصنعاء

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي باليمن، مساء الإثنين، بدء "عملية عسكرية نوعية" في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق مصدر رسمي.

وبحسب ما نقلته فضائية الإخبارية السعودية، فقد أعلن التحالف "بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وأكد أنه تم استهدف مواقع حوثية عسكرية في صنعاء، مناشدا المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية، دون تفاصيل أكثر.

وفي ذات السياق، أفاد سكان محليون في صنعاء، بأن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت في وقت متأخر من مساء الاثنين، غارات مكثفة على مواقع عسكرية للحوثيين جنوبي صنعاء.

Advertisements

وقال السكان في إفادات متطابقة لوكالة الخليج 365، إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من 7 غارات على مواقع عسكرية في جبل عطان والجبل الأسود، جنوبي صنعاء.

ووفق المصدر ذاته فإن المقاتلات الحربية ما تزال تحلّق بكثافة في سماء المدينة حتى ساعات قبيل منتصف الليل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي، بشأن ما أعلنه التحالف، وأفاد به السكان المحليون.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.