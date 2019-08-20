تقارير: #أرامكو تطلب من #البنوك اقتراحات استعدادًا للطرح الأولي

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال مصدران مطلعان، إن “أرامكو” طلبت رسميًا من بنوك كبرى، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدرين، قولهما إن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.
ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ”أرامكو”، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسة لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.
وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت “أرامكو” تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.
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