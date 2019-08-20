تويتر يعلن وقف إعلانات وسائل الإعلام الحكومية

الإثنين 19 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحديث سياسته الإعلانية، ومنع وسائل الإعلام الحكومية من الإعلان عن حسابتها، موضحا أن هذه الخطوة تساهم في حماية المناخ الصحي للحوار والمناقشات المفتوحة.
وذكر الموقع في بيان عبر مدونته: "اليوم نحن نحدث سياسيتنا الدعائية، فيما يتعلق بوسائل الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن نقبل إعلانات من المؤسسات الإعلامية التي تديرها حكومات، وسيكون للحسابات التي ستتأثر بهذا القرار الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس للدعاية".
وذكر الموقع في بيان عبر مدونته: "اليوم نحن نحدث سياسيتنا الدعائية، فيما يتعلق بوسائل الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن نقبل إعلانات من المؤسسات الإعلامية التي تديرها حكومات، وسيكون للحسابات التي ستتأثر بهذا القرار الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس للدعاية".
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