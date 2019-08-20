دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط هواوي لشراء شريحة مودم MediaTek 5G العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت تسريبات جديدة اليوم إلى خطط هواوي لشراء شريحة مودم MediaTek 5G منخفضة التكلفة لبعض إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، على أن تخصص شريحة مودم Balong 5000 للإصدارات الأعلى من هواتف هواوي.

كانت شركة هواوي من بين الشركات الأولى التي تكشف عن شريحة مودم Balong 5000 المخصصة لدعم الهواتف الذكية للإتصال بشبكات الجيل الخامس حيث قدمت الشريحة في هاتف Mate 20 X 5G، كما تدعم هاتف Mate X الذي ينطلق لاحقاً هذا العام، إلا أن شريحة Balong 5000 تميزت بمستوى تسعير مرتفع.

وفي تقرير نشر اليوم من الصين أشير إلى أن هواوي تستعد لشراء شريحة مودم MediaTek 5G لتحصل على إختيار أخر في شرائح 5G لهواتفها الذكية لكن مع مستوى تسعير أقل، لتدعم بعض إصدارات الشركة بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس دون أن ترتفع تكلفة إنتاج هذه الفئة من الهواتف، مما يدعم هواوي في الحفاظ على مستوى مبيعات الشركة خلال الفترة القادمة.

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يذكر أن تقرير سابق لإحدى الشركات البحثية قد تنبأ بإرتفاع شحنات الهواتف الذكية المميزة بدعم شبكات الجيل الخامس إلى أكثر من 200 ميلون بحلول عام 2020، ويبدو أن هواوي في طريقها للسيطرة على حصة كبيرة من مبيعات هذه الهواتف في المستقبل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط هواوي لشراء شريحة مودم MediaTek 5G العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.