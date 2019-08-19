شكرا لقرائتكم بوتين يهدّد بمنع احتجاجات لـ «سترات صفر» في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 51 دقيقة في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 22:16

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، بمنع احتجاجات في موسكو تشبه حركة «السترات الصفر» التي هزّت باريس ومدناً فرنسية أخرى قبل شهور.



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وقال أمام نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: «لا نريد مثل هذا الأمر أن يحدث في العاصمة الروسية، وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن يبقى الوضع ضمن إطار القانون».

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان البرلمان الروسي تشكيل لجنة تحقّق في «تدخل أجنبي» محتمل، بعد التظاهرات في موسكو.

وناقش النواب «التدخلات الأجنبية» المفترضة، خلال اجتماع استثنائي للبرلمان. وأعلن رئيسه فياتشيسلاف فولودين أنه سيُطلب من الديبلوماسيين والصحافيين الأجانب الذين يُشتبه في «تدخلهم»، تقديم توضيحات أمام اللجنة.

وحذّرت روسيا الولايات المتحدة وألمانيا، إذ اتهمتهما بدعم المعارضة التي تنظم تظاهرات في موسكو منذ حزيران (يونيو) الماضي، احتجاجاً على إقصاء مرشّحيها من الانتخابات المحلية في العاصمة، المرتقبة الشهر المقبل.