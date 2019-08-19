شكرا لقرائتكم الرئيس العراقي: بلادنا لن تكون ساحة صراع للآخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ ساعتين في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 19:02

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأحد، أن بلاده لا تريد أن تتحول مرة أخرى إلى «ساحة تناحر وصراع إرادات» على حساب أرواح العراقيين وأموالهم.



وقال صالح خلال زيارته لوزارة الدفاع العراقية إن «سياسة الأمن القومي العراقية، والسياسة الخارجية للعراق المجمع عليها في الرئاسات الثلاث ومن القوى السياسية هي أن يكون العراق أولاً، وألا يتم القبول بتحويله إلى ساحة صراع للآخرين».

وأضاف: «هناك إجماع وطني على دعم المؤسسة العسكرية لأنها المرتكز لمستقبل آمن للعراق والعراقيين، ونحن الآن في طور استكمال بناء مؤسساتنا ودولتنا التي نريدها ديموقراطية اتحادية مستندة إلى الدستور». وأشار صالح إلى أن «مؤسسة الجيش بحاجة إلى اهتمام جدي لتعزيزها ودعمها بكل الإمكانات المتاحة، والعراق يعيش اليوم تحولات مهمة، وتحديات كبيرة، أهمها البناء والإعمار، استناداً إلى الانتصارات التي تحققت ضد العصابات الإرهابية بفضل تضحيات المقاتلين من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر، والانتقال إلى تحقيق فرص عمل للشباب العاطل، وتسخير موارد البلد لخدمة العراقيين».