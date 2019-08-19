واشنطن تختبر صاروخاً تقليدياً متوسط المدى

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 22:14

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، أنها اختبرت صاروخاً تقليدياً متوسط المدى.



وبات ذلك ممكناً بعدما انسحبت واشنطن من معاهدة حظر الأسلحة النووية المتوسطة المدى، المُبرمة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987. وبات ذلك ممكناً بعدما انسحبت واشنطن من معاهدة حظر الأسلحة النووية المتوسطة المدى، المُبرمة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987. وأشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن الاختبار الناجح، أُجري الأحد من جزيرة سانت نيكولاس قبالة كاليفورنيا.



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