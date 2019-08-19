شكرا لقرائتكم نتانياهو إلى أوكرانيا قبل شهر من الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 18:24

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى أوكرانيا التي يتحدر منها الكثير من مواطنيه، وذلك قبل شهر من الانتخابات البرلمانية في بلاده.



والزيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي الى أوكرانيا منذ عشرين عاماً، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقبل توجهه إلى كييف في زيارة تستمر يومين، قال نتانياهو إنه يقوم بالزيارة تلبية لدعوة من الرئيس المنتخب حديثاً فولوديمير زيلينسكي.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقطع فيديو على «يوتيوب» إنه من المقرر أن يجتمع الرجلان، اليوم الإثنين، لبحث «إنشاء منطقة تجارة حرة، واتفاق حول التقاعد ومجموعة من القضايا الأخرى التي من شأنها تعزيز العلاقات الممتازة بين البلدين».

وقد وصل أكثر من مليون شخص من الجمهوريات السوفياتية السابقة الى إسرائيل بعد إزالة الستار الحديدي. وتعيّن على المجتمع الإسرائيلي العمل على اندماج ما يعادل خمس سكانه.

ويقول محللون إن نتانياهو يحاول مع هذه الزيارة الفوز بأصوات الإسرائيليين من أصل أوكراني في الانتخابات البرلمانية في 17 أيلول (سبتمبر).

وعادة ما يميل الناطقون بالروسية للتصويت لصالح حزب «إسرائيل بيتنا» القومي بقيادة أفيغدور ليبرمان.