شكرا لقرائتكم تونس تدين الاعتداء الإرهابي على «حقل الشيبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 20:46

أعربت تونس عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي.



وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم (الاثنين)، تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية

وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم (الاثنين)، تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة .

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