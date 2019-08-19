شكرا لقرائتكم مركل في هنغاريا تتمسّك بالقيم "الإنسانية" الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بودابست - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 21:17

شدّدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل على أهمية القيم "الإنسانية" في أوروبا، خلال مشاركتها في هنغاريا في احتفالات الذكرى الثلاثين لبدء انهيار الستار الحديدي.



جاء ذلك بعد مشاركة مركل ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في قداس أقيم في مدينة سوبرون المحاذية للنمسا، إحياءً للذكرى الثلاثين لـ "النزهة الأوروبية" التي نُظمت في المدينة عام 1989، والتي اعتُبرت عاملاً أساسياً في انهيار جدار برلين بعدها بثلاثة أشهر.

وشكّل هذا الحدث أول ثغرة في خط انقسام أوروبا إلى كتلتين بعد الحرب العالمية الثانية، وأتاح فراراً جماعياً لحوالى 600 ألماني شرقي عبر هنغاريا، كان الأول منذ تشييد جدار برلين عام 1961.

وهذا الاحتفال هو لقاء نادر بين زعيمَين أوروبيين مخضرمين، إذ تتولّى مركل الحكم في ألمانيا منذ العام 2005 فيما يتولّى أوربان الحكم في هنغاريا منذ العام 2010.

وعقدا آخر اجتماع ثنائي في تموز (يوليو) 2018 في برلين التي وصلها أوربان، في أول زيارة له آنذاك منذ 3 سنوات.

وكان اللقاء متوتراً خرجت خلاله خلافاتهما إلى العلن، إذ اتهمت مركل أوربان بأن سياساته المناهضة للهجرة لا تحترم "الإنسانية".

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جاء ذلك بعدما انتقد رئيس الوزراء الهنغاري قرار مركل عام 2015 فتح الحدود الألمانية أمام فارّين من مناطق نزاع في الشرق الأوسط.

وعلى رغم التوتر السياسي، تُعتبر ألمانيا أبرز شريك تجاري لهنغاريا وأحد أبرز المستثمرين الأجانب فيها، خصوصاً في صناعة السيارات.

وقالت مركل اليوم الإثنين إن "النزهة الأوروبية" عند الحدود بين النمسا وهنغاريا عام 1989 تعكس قيم "التضامن والحرية والإنسانية في أوروبا".

واستذكرت الحملة الترويجية للنزهة، و"ضبابية وقلقاً" عندما تبيّن أنها تحوّلت إلى عملية فرار جماعي إلى الغرب. وقالت: "كان الجميع يعلم ما آلت إليه الانتفاضة في شرق ألمانيا عام 1953، والانتفاضة في هنغاريا عام 1956 وربيع براغ" عام 1968.

وأشادت بـ "شجاعة" و"إنسانية" حرس الحدود الهنغاريين الذين لم يطلقوا النار على الحشود.

أما أوربان فرأى أن الأحداث التي شهدتها بلاده قبل 30 سنة "مهّدت لتوحيد ألمانيا". وتابع أن مواطنيه أدركوا أن "تحرّرنا من النير السوفياتي سيكون حتمياً عندما تتوحّد ألمانيا".