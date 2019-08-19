شكرا لقرائتكم الرئيس العراقي يبحث مع السفير الأميركي إنهاء الأزمات في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 18:14

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأحد، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تيولر، آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، واعتماد الحوار البنّاء وتعزيز التعاون الأمني المشترك لإنهاء الأزمات في المنطقة وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.



وذكر مكتب الرئيس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «صالح استقبل في بغداد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تيولر»، موضحاً أنه «جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة». وأضاف أن «الجانبين استعراضا آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتأكيد ضرورة تخفيف حدة التوتر، واعتماد الحوار البنّاء وتعزيز التعاون الأمني المشترك لإنهاء الأزمات في المنطقة وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين».