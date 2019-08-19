شكرا لقرائتكم هادي: أبناء الشعب اليمني يتوقون للسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 19:37

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أبناء الشعب اليمني يتوقون للخلاص من الانقلاب الحوثي الإيراني والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد.



ودعا هادي، خلال اجتماع استثنائي عقده مع قيادات الدولة، في الرياض اليوم (الاثنين)، لمناقشة «تداعيات التمرد المسلح الذي شهدته العاصمة الموقتة عدن من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي»، إلى «إفشال كل ما من شأنه حرف البوصلة عن مواجهة التهديد الأساسي الإيراني المتمثل بميليشيات الحوثي».

وطالب الرئيس اليمني، – بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أبناء شعبه إلى الوقوف خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية ورفض كل مشاريع التمزيق والتقزيم والتشرذم، مؤكداً أن اليمن الحضارة والتاريخ وأصل العرب وعمقه الاستراتيجي ستظل عصية ضد كل المشاريع والمؤامرات كما كانت دائماً وأبدا.

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ووجه حكومته بالانعقاد الدائم للتعاطي مع تداعيات التمرد في العاصمة الموقتة عدن، والعمل على مضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة أبناء الشعب في كل المناطق اليمنية.

وثمن الاجتماع الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية، وبيان تحالف دعم الشرعية والذي طالب الميليشيات المتمردة بالانسحاب من المواقع والمعسكرات التي استولت عليها، منوها بالجهود التي تقودها المملكة لإنهاء حالة التمرد الانفصالي وعودة الأمور إلى نصابها.

وأكد الاجتماع، الاستمرار في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع التحالف بقيادة السعودية لإنهاء التمرد وعودة الأمور إلى نصابها من خلال انسحاب الميليشيات المتمردة من كل المؤسسات والمواقع والمعسكرات وعودة القوات الشرعية إلى مواقعها في العاصمة الموقتة عدن وكذا عودة الحكومة وكل المؤسسات للعمل.