شكرا لقرائتكم ترامب يتحدث عن محادثات "جيدة جداً" مع "طالبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 19:00

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات "جيدة جداً" تجريها بلاده مع حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية، من أجل إبرام اتفاق سلام ينهي نزاعاً مستمراً من العام 2001.



وقال: "نجري محادثات جيدة جداً مع طالبان ومع الحكومة الأفغانية".

وتطرّق إلى نشر الولايات المتحدة 14 ألف جندي من أفغانستان، وإمكان سحبهم بعد التوصل إلى اتفاق سلام، قائلاً: "سنخفّض (هذا العدد) أكثر قليلاً، ثم سنقرّر هل سنبقى لوقت أطول أم لا. هذا الأمر سيعتمد على طالبان والحكومة الأفغانية".

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واستدرك أن أجهزة الاستخبارات الأميركية ستبقى في أفغانستان، بعد انسحاب القوات العسكرية الأميركية، مشدداً على "أهمية أن نستمرّ في ممارسة عمليات الاستخبارات هناك".

وكان ترامب عقد الجمعة الماضي في نادي الغولف الذي يملكه في ولاية نيوجيرسي، حيث يقضي عطلته الصيفية، اجتماعاً تناول المفاوضات مع "طالبان"، وشارك فيه وزيرا الدفاع مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو ورئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جوزف دانفورد ومستشار الأمن القومي جون بولتون والموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض إن الاجتماع "ركّز على المفاوضات المستمرة، واتفاق السلام والمصالحة مع طالبان والحكومة الأفغانية".

وكتب ترامب على "تويتر" بعد الاجتماع: "نتطلّع، كما كثيرون في الجانب الآخر من حرب مستمرة منذ 19 سنة، إلى إبرام اتفاق، إذا كان ذلك ممكناً".