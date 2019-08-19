شكرا لقرائتكم خفر السواحل التركية يمنعون 330 مهاجراً من بلوغ جزيرة يونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسطنبول - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 18:27

أوقف خفر السواحل التركية 330 مهاجراً بينهم سوريون وفلسطينيون وأفغان أثناء محاولتهم الوصول خلسة إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.



وقالت الوكالة إنّ المهاجرين كانوا على متن قوارب أبحرت من سواحل قضاء إيواجيك في محافظة جناق قلعة (شمال غرب)، وتمّ توقيفهم خلال سبع عمليات نُفذت منذ مساء السبت.

وأضافت أنّ المهاجرين كانوا يسعون للوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية عبر قوارب مطاطية.

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وتركيا التي تستضيف أكثر من 3,5 مليون لاجئ سوري - وهو رقم قياسي في العالم - هي واحدة من دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين في رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) عام 2016، تعهّدت السلطات التركية منع الهجرة السرية من أراضيها إلى أوروبا عن طريق اليونان، الأمر الذي أدّى إلى الحدّ من تدفّق المهاجرين واللاجئين، ولا سيّما السوريون، إلى القارة العجوز.

ومقابل التعهّد التركي وقف الهجرة السريّة إلى أوروبا، تعهّدت بروكسيل تقديم مساعدة مالية لأنقرة، وتحرير التأشيرات السياحية للمواطنين الأتراك، وتسريع عملية التفاوض على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.