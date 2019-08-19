شكرا لقرائتكم بولسونارو يتابع حملته على فرنانديز: الأرجنتينيون يسحبون أموالهم من المصارف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 18:11

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن الأرجنتينيين يسحبون أموالهم من مصارف بلادهم بكميات ضخمة، تحسّباً لفوز مرشّح يسار الوسط البيروني ألبرتو فرنانديز في انتخابات الرئاسة المرتقبة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.



وكتب على "تويتر": "مع احتمال عودة فرقة منتدى ساو باولو (الذي يجمع الأحزاب اليسارية في أميركا اللاتينية) في الأرجنتين، فإن الناس يسحبون أموالهم من المصارف بكميات ضخمة".

وكان بولسونارو اعتبر أن عودة الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، المرشحة نائباً لفرنانديز، إلى الحكم قد "تضع الأرجنتين على مسار فنزويلا" التي تعاني أزمة طاحنة في عهد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو. وأعرب عن خشيته من تدفّق مهاجرين أرجنتينيين على البرازيل.

في المقابل، علّق فرنانديز على تصريحات بولسونارو، قائلاً: "أنا سعيد لأنه يتحدّث عني، إنه عنصري وعنيف وكاره للنساء".