شكرا لقرائتكم قوات «كوماندوز» تركية تصل إلى الحدود السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 17:31

وصلت إلى ولاية هطاي جنوب تركيا تعزيزات من قوات «الكوماندوز» التركية، بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.



وأفادت وكالة الأناضول التركية أن وحدات الكوماندوز وصلت أمس الأحد إلى منطقة «قيريق خان» التابعة لهطاي، قادمة من قواعد مختلفة داخل البلاد. وأكّدت أن الوحدات توجهت إلى الشريط الحدودي مع سورية، وسط تدابير أمنية مشددة.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الكوماندوز أرسلت بهدف تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.