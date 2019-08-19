التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله، "بدأنا استهداف المواقع العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية".

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة، وفقا للتفزيون الرسمي السعودي.

في السياق، ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف نفذ 6 غارات على جبل عطان الذي يضم معسكر ألوية الصواريخ التابعة لقوات الحرس الجمهوري، على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، وسط تحليق مكثف.

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هذا وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.