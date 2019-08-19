شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: أى قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار ضمن سياق الحل السياسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على أن أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني ضمن سياق الحل السياسي.
وقال قرقاش - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الاثنين - " إن الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم
ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها، ويبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي".
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