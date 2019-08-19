ألمانيا تتسلم أطفال مواطنيها الملتحقين بصفوف "داعش"

برلين/ الخليج 365
بدأت السلطات الألمانية، الإثنين، استلام أطفال مواطنين ألمان كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي "بيبوت أتامكولوف" بالعاصمة برلين.
وأوضح ماس أن 4 أطفال ألمان غادروا، الإثنين، الشمال السوري، متوجهين إلى ألمانيا.
وأكد ماس أن حكومة بلاده تواصل العمل من أجل إعادة مزيد من أطفال مقاتلي داعش إلى ألمانيا.
وتابع قائلا: "لا يمكن أن يُحاسب الأطفال على أفعال آبائهم، هؤلاء لا يزالون صغارا".
من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، أن مسؤولين في القنصلية الألمانية بمدينة أربيل العراقية، استلموا الأطفال الأربعة، لإرسالهم إلى البلاد.
يذكر أن الشارع الألماني ناقش مطولا مسألة إعادة أطفال مقاتلي داعش من حملة الجنسية الألمانية، إلى البلاد.
وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة برلين، أقرت في يوليو/ تموز الماضي، بوجوب إعادة الحكومة الألمانية لأطفال المقاتلين إلى البلاد.
ووفقا للصحافة الألمانية، فإن 117 طفلا يحملون الجنسية الألمانية، يتواجدون حاليا في الشمال السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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