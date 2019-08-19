مقتل 6 مدنيين في قصف لروسيا والنظام شمالي سوريا

إدلب / براق قره جا أوغلو، أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 6 مدنيين، الإثنين، في قصف للنظام السوري وروسيا، على الأحياء السكنية في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للأناضول، إن 3 مدنيين قتلوا في القصف الجوي على مدينة معرة النعمان، و3 آخرون في قرية حيش التابعة للمدينة.

فيما أوضح مراسل الخليج 365 أن النظام وروسيا يواصلان القصف الجوي والمدفعي على مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان، وبلدة بداما وقريتي معرتحرمة ومدايا بريف إدلب، ومدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرية لطمين بريف حماة.

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وأكد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن القصف الجوي استهدف مدينة معرة النعمان وقرية حيش التابعة لها.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.