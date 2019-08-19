شكري وبومبيو يبحثان أزمات المنطقة وتطورات الخليج

القاهرة / الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أزمات الشرق الأوسط لاسيما ليبيا وتطورات الخليج.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع بومبيو اليوم، تضمن بحث سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية.

وتناول الاتصال "الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل / نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من 1000 قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية في 5 يوليو/ تموز الماضي.

وفي السياق ذاته، تبادلا الوزيران، "الرؤى حول مختلف الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وفق البيان المصري.

وشدد شكري على "ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل / نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.