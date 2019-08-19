توقعات #الأرصاد الثلاثاء: #أمطار_رعدية وسماء غائمة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيّأة غدًا الثلاثاء، لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأوضحت «هيئة الأرصاد»، في بيان صادر عنها اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أن السماء تبقى غائمة جزئيًّا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والأحساء، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وتوقعت «هيئة الأرصاد» نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجّل مناطق «مكة المكرمة، وادي الدواسر، بريدة، الدمام، الأحساء، رفحا، حفر الباطن» أعلى درجة حرارة وتصل إلى 43 درجة، بينما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب أبها بـ18 درجة.

وأشار تقرير «هيئة الأرصاد» إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.