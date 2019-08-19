تحذير من #السكريات المخفية.. تتواجد في هذه #الأطعمة

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من تناول السكريات المخفية التي قد تكون غير واضحة بالتركيبة أو بالطعم.
وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن هذه السكريات قد تكون ذات طعم غير واضح، موضحا أن السكريات 10 أنواع أكثرها وضوحا الجلوكوز والفركتوز”.
وأضاف أن بعض السكريات لا يظهر عليها الطعم الحلو مثل النشويات والكربوهيدرات المكونة للرز والخبز والمعجنات المملحة والمقليات.
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