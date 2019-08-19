ليلة طربية بجمعية الثقافة والفنون بجدة

أروى عبدالله

ضمن برامج جمعية الثقافة والفنون بجدة الخاصة بعيد الأضحى المبارك أقيمت مساء الأحد ١٨ أغسطس جلسة فنية شارك فيها الفنان طلال هزاع والفنان يحيى حدادي والفنان أحمد شلبي والفنان نواف الجبرتي و مشاركة الفرقة الموسيقية المكونة من عبدالرحمن الغامدي ومرزوق الزهراني وضياء الحسن وعادل عبد الدايم ورضوان الجفري ومحمد خالد وسعد الحارثي وتأتي الجلسة الفنية ضمن برامج لجنة الموسيقى بإشراف الأستاذ سعد الحارثي .

وكانت البداية مع الفنان يحيى حدادي بأغنية مرَّني ، تصدق وألا أحلف لك ، أنت ملك ثم الفنان أحمد شلبي أنصاف الحلول ، يابعدهم كلهم والفنان نواف الجبرتي سلِّم عليّا ، ايّوه ،تنشد عن الحال وأختتمت الجلسة الفنية بالفنان طلال هزاع مزح ولعب ، زمان الصمت ، أنا مو ولهان .

وقد شهدت الجلسة حضوراً كبيراً من المهتمين والممارسين للفن والطرب الأصيل كما شهدت حضور إعلامي لافت ، ومشاهير وسائل التواصل الحديث .

وفي ختام الحفل كرّم الأستاذ محمد الرايقي نيابة عن مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد ال صبيح الفنانين وأعضاء الفرقة الموسيقية .