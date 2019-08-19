"الوزراء الكويتى" يدعو المجتمع الدولى لوقف الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له حقل (الشيبة) البترولي في السعودية.. داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة، لوقف الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية، بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وذكر "الوزراء الكويتي" - في بيان أصدره عقب جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم الاثنين بقصر "السيف"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - أن هذه العمال الإجرامية تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات، لحماية وصيانة أمنها واستقرارها.
وعلى صعيد آخر، أعرب المجلس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللحكومة السعودية، على الجهود الكبيرة والعناية الكريمة التي أحيط بها حجاج بيت الله الحرام طيلة إقامتهم في المملكة.. مشيدا بما شهده موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث الترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة لضيوف الرحمن، والتسهيلات والتنظيم الدقيق، والإنجازات المتطورة والمتواصلة التي تم تحقيقها في مجال مشروعات الحج وخدمة ورعاية المقدسات الشريفة، والتي ساهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة وأمان.
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