شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مع وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارنباور، عددا من الملفات المهمة ومن بينها الحرب على الإرهاب.
وبحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، فقد تطرق اللقاء إلى "التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وتناول الجانبان "الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي"، إضافة إلى "سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين عمان وبرلين، خصوصا في المجالات الدفاعية".
ووصلت كارنباور إلى الأردن في جولتها الأولى للمنطقة منذ توليها منصبها، للاطلاع على جهود الجنود الألمان المنتشرين في المنطقة ضمن مشاركة بلادها في الحرب ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
ويتمركز المئات من الجنود الألمان ومقاتلات "تورنادو" في قاعدة "الأزرق" الجوية شمال شرق المملكة، ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
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