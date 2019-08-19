شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر معسكرا حوثيا فى محافظة صعدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، معسكرا حوثيا في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد؛ ما أسفر عن تدمير غرف عمليات عسكرية، ومقتل العشرات من الحوثيين.

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وأفاد المركز الإعلامي لمحور كتاف وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن مقاتلات التحالف استهدفت المعسكر بخمس غارات جوية؛ أسفرت عن تدمير غرف عمليات عسكرية، ومقتل عشرات العناصر التي كانت تستعد لإرسالها كتعزيزات للجبهات القتالية في كتاف.

وشن الجيش اليمني أمس، هجوما عسكريا واسعا على الحوثيين في منطقتي الحصامة والظاهر بمحافظة صعدة؛ ما أدى إلى استعادة قريتي قمبورة والمبرك بالكامل، فضلا عن تحرير جبلي طيبان وأم نعيرة القريبين من معقل زعيم الميليشيا الحوثية في المحافظة ذاتها.