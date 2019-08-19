شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يلتقي وزيرة الدفاع الألمانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، في اجتماع ركز على سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، خصوصا في المجالات الدفاعية.
ووفقا لما نشر على وكالة الانباء الاردنية،أعرب ملك الاردن، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بهذا الخصوص.
وحضر اللقاء مستشار الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والسفيرة الألمانية في عمان، وأعضاء الوفد المرافق لوزيرة الدفاع الألمانية، الذي يضم عددا من البرلمانيين الألمان.
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