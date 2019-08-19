إليسا تعلن اعتزال الغناء: ألبومي المقبل هو الأخير

جدة - عمرو شويل أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها المقبل.

وكتبت على “تويتر”: “أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا”.

وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية.