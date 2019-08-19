القاهرة – سبوتنيك. أعلنت الشركة، عبر "تويتر"، "إجراء اتصال مرئي بسرعة "جي 5"، من أعلى برج في العالم، برج خليفة، على الشبكة الأسرع والأوسع في العالم".
وتقدر تقارير إخبارية سرعة "الجيل الخامس" بما يقرب من 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع؛ وتوفر وقت استجابة أسرع تبلغ 1 ملي ثانية، وسرعة تحميل قياسية تصل إلى واحد غيغابايت في الثانية.
وبدأت "اتصالات" العمل على نشر محطات تغطية في الإمارات، لدعم هذه الشبكة، التي ستوفر مشاهدة مقاطع فيديو عالية الوضوح والدقة، وغيرها من المميزات.
كانت هذه تفاصيل خبر قفزة نوعية... "اتصالات" الإماراتية تجري أول مكالمة مرئية بتقنية الجيل الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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