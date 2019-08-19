وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أعرب العاهل الأردني، خلال الاتصال، عن تمنياته لأمير الكويت بالصحة والعافية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يوم أمس الأحد، أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له وإنه الآن في حالة صحية طيبة".
ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله، إن "الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة". ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية... الملك عبد الله الثاني يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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