مودي يزور الإمارات

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أبوظبي: يبدأ نارندرا مودي رئيس وزراء الهند يوم الجمعة المقبل زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وكالة الانباء الإماراتية إنّ مودي سيبحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تعزيز علاقات الصداقة التاريخية و التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية الهند".
كما سيناقشان "التطورات و مجمل القضايا الإقليمية و الدولية التي تهم البلدين".
وتأتي زيارة رئيس وزراء الهند للدولة الخليجية "في إطار الحرص المشترك على تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة"، وفقا للوكالة.
وكان مودي أشاد قبل أيام بالخطوة "الرائدة" بالغاء الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه الهند من اقليم كشمير، فيما حذر نظيره الباكستاني عمران خان من "التطهير العرقي".
وتفرض السلطات الهندية اغلاقا على القسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير المقسم بينها وبين باكستان، منذ 4 أغسطس حيث تخضع حرية الحركة لقيود وأغلقت شبكات الهاتف والانترنت.
وغداة ذلك، قررت نيودلهي الغاء المادة 370 من الدستور الذي يمنح كشمير وضعاً خاصا، وتقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين لتصبح خاضعة للإدارة المركزية مباشرة.
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