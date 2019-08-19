هونر تُطلق أول تلفزيون ذكي باسم HONOR Vision مع نظام HarmonyOS

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هونر تُطلق أول تلفزيون ذكي باسم HONOR Vision

أعلنت هونر التابعة لشركة هواوي عن أول تلفزيون ذكي HONOR Vision لتبدأ توسعها في مجالات إضافية بجانب الهواتف الذكية.

بدأت شركة هونر مسيرتها في عالم التلفزيونات الذكية مع شاشة HONOR Vision المدعمة بتقنيات Sharp Tech التي تطورها بنفسها، وتحمل ثلاث رقاقات تشمل رقاقة Honghu 818 للعرض، وأخرى تحمل وحدة معالجة عصبية للكاميرا مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وثالثة تدعم تقنية واي فاي. كما أن الشاشة ستكون الأولى من نوعها التي تعمل على نظام تشغيل هارموني “HarmonyOS” الذي طورته الشركة.

وتقول الشركة أن الشاشة الجديدة تحمل رقاقة الواي فاي HiSilicon Hi1103 والتي تعد الأولى من نوعها بنطاق ترددي 160 ميجا هرتز وسرعة تنزيل تصل 1.7 جيجابت في الثانية، وهو ما يجعلها أسرع من غيرها في هذا المجال بمعدل 1.7 مرة. وبالتالي، ستوفر إمكانية مشاهدة فيديوهات بدقة 4K بسلاسة أكبر.

فيما تحمل شاشة HONOR Vision وحدة معالجة عصبية HiSilicon Hi3516DV300 لدعم الكاميرا الذكية في التلفزيون، تستطيع بدورها التعرف على الوجوه وتتبع الأجسام على غرار ما تفعله كاميرات الهواتف الذكية.

ونشرت هونر في بيانها حول إطلاق التلفزيون الجديد: ” تهدف HONOR Vision إلى لعب دور حاسم في مستقبل الحياة الأسرية الذكية. وهي ليست مجرد مركز ترفيه منزلي وإنما أيضاً مركز للمعلومات وإدارة التحكم ومركز لتفاعل الأجهزة المتعددة. وتوفر HONOR Vision تجربة صوت وفيديو فريدة مع مكتبة للمحتوى ومجموعة من المنصات الأخرى، لتعمل كمركز شامل للمسلسلات التلفزيونية والعروض المتنوعة والأفلام والموسيقى والرسوم المتحركة والمزيد.”

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يُشار أن هواوي كشفت رسميًا عن نظام HarmonyOS في مؤتمر المطورين هذا الشهر، ومن ثم دشنته على تلفزيون هونر الجديد.

هاتف جديد أيضًا

كانت هونر قد أطلقت مؤخرًا هاتف HONOR 20 PRO، والذي يأتي مع كاميرا رباعية بمستشعر سوني IMX586 المدعم بالذكاء الاصطناعي وفتحة عدسة واسعة بحجم f/1.4. كما أن الهاتف يحتوي على معالج كيرين 980 بتقنية 7 نانومتر المدعم بالذكاء الاصطناعي والمتوفر على أجهزة هواوي الرائدة، بجانب سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

فيما يضيف الهاتف ببطارية بقوة 4,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الاستخدام المتواصل على مدار اليوم بحسب تعبير الشركة.

التدوينة هونر تُطلق أول تلفزيون ذكي باسم HONOR Vision مع نظام HarmonyOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.