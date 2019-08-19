هذا الموضوع Redmi تستعد للإعلان عن أول جهاز تلفاز ذكي من سلسلة 70 في 29 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة Redmi إعلان تشويقي لمؤتمرها القادم في 29 من أغسطس، الذي تقدم فيه علامة Redmi التجارية أول شاشة ذكية من الشركة.
أكد Lu Weibing رئيس شركة Redmi في إعلان تشويقي نشر مؤخراً، على أن الشركة ستقدم أول شاشة ذكية من سلسلة 70 في 29 من أغسطس، لتنتقل العلامة التجارية من المنافسة في سوق الهاتف فقط إلى أسواق أخرى.
ولقد قدمت شركة شاومي إصداراتها الخاصة من أجهزة التلفاز الذكية Mi TV إلى جانب الشاشات الذكية منخفضة التكلفة 4A و4C، إلا أن هذا الإصدار سيكون أول إصدار ينطلق بعلامة Redmi الفرعية للشركة.
كما قدمت شاومي إصدارها الأخير منذ 6 أشهر بعنوان Xiaomi E65A والذي جاء إلى الأسواق بسعر 425 دولار، ومن المتوقع أن تتميز سلسلة 70 الجديدة من أجهزة تلفاز Redmi بمستوى تسعير منخفض أيضاً، لذا نترقب الإعلان الرسمي قبل نهاية هذا الشهر.
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هذا الموضوع Redmi تستعد للإعلان عن أول جهاز تلفاز ذكي من سلسلة 70 في 29 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.
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