ديزني تؤكد موعد الإطلاق وتحدد الأجهزة الداعمة لخدمتها الحصرية “ديزني بلس”

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ديزني تحدد موعد الإطلاق والأجهزة الداعمة لخدمتها الحصرية ديزني بلس

ديزني بلس ستدعم أجهزة آبل وهواتف الأندوريد ووحدات الألعاب وستبدأ البث قي الثاني عشر من نوفمبر المقبل

لم يبقى من الوقت الكثير حتى تبدأ خدمة ديزني بلس ببث خدماتها للجمهور المتشوق للأعمال الحصرية لهذه الشركة العملاقة.

حيث أكدت شركة والت ديزني اليوم الموعد العالمي لإطلاق خدمتها المرئية الجديدة ديزني بلس، والتي ستبدأ من الولايات المتحدة وبأسعار منافسة للخصوم في هذا السوق متسارع النمو والمليئ بالتحديات.

وحددت الشركة 12 من نوفمبر المقبل موعداً لإطلاق ديزني بلس في الولايات المتحدة وكندا وهولندا باشتراك شهري 6.99 دولار أمريكي واشتراك سنوي يبلغ 69.99 دولار أمريكي.

بعدها بأسبوع ستطلق الشركة خدماتها في استراليا ونيوزيلندا بالتحديد في 19 من نوفمبر القبل، باشتراك شهري مماثل يبلغ بالعملة المحلية للبلد 8.99 دولار استرالي واشتراك سنوي 89.99 دولار استرالي.

الأجهزة وأنظمة التشغيل الداعمة لتطبيق ديزني بلس

كما أوضحت الشركة في بيانها الأجهزة وأنظمة التشغيل التي ستقوم بدعم خدمتها عبر تطبيق مباشر للخدمة، كما توضح القائمة التالية:

– Apple TV والعاملة بنظام tv OS

– الآيفون

– الآيباد

– جميع الهواتف العاملة بنظام الأندوريد

-أجهزة التلفاز العاملة بنظام Android TV

– أجهزة Chromecast

– PlayStation 4

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– Roku streaming players

– Roku TV

– Xbox One

وكذلك عبر متصفحات الويب لسطح المكتب، فيما لم تذكر الشركة أي من أجهزة أمازون سواء من أجهزة Fire TV أو أجهزة امازون اللوحية، حيث أنها قد تخظى بدعم من الشركة خلال الفترة القادمة قبيل الإطلاق الرسمي للخدمة على أقل تقدير.

وتعرض الشركة حزمة متكاملة لخدماتها باشتراك شهري يبلغ 12.99 دولار أمريكي، بحيث تشمل ديزني بلس هولو و+ ESPN، ستكون مناسبه لهواة المحتوى المنوع.

وقالت الشركة بأن المستخدمين سيكونوا قادرين على الاشتراك بشكل مباشر بخدماتها عبر الأجهزة المختلفة السابق ذكرها والتي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، بما يشمل نظام iOS.

كما تخطط الشركة لعرض منتجاتها ودمجها مع تطبيق Apple TV بما يحويه من أفلام وعروض أخرى، لكن ليس بمعنى أن تخضع لتحكم كامل من شركة آبل كما وضح الناطق باسم ديزني.

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المصدر

The Verge

التدوينة ديزني تؤكد موعد الإطلاق وتحدد الأجهزة الداعمة لخدمتها الحصرية “ديزني بلس” ظهرت أولاً على عالم التقنية.