روسيا ترحب بالاتفاق "التاريخي" في السودان

موسكو / الخليج 365

رحبت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، بالاتفاق السوداني، الذي وصفته بـ"التاريخي، باعتباره خطوة مهمة نحو استقرار الوضع في البلاد".

وجاء في بيان الخارجية الروسية "ترحب موسكو بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف البيان: "نحث الأطراف السودانية المعنية على مواصلة الالتزام "بخارطة الطريق" المتفق عليها بشأن تشكيل مؤسسات الدولة للفترة الانتقالية".

وأضافت الخارجية "في الوقت نفسه، ننطلق دائما من حقيقة أنه يجب حل جميع المشكلات والتناقضات الناشئة بالوسائل السلمية بشكل حصري، في سياق حوار بناء بين الأطراف السودانية بمشاركة جميع القوى السياسية المسؤولة في البلاد".

ووقعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، السبت الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

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والأحد، أعلنت قوى التغيير، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت، الأحد، بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.

وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.