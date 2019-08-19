"ي ب ك" الإرهابية تواصل احتجاز 6 عمال إغاثة بسوريا

الرقة / الخليج 365

تواصل منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية، منذ 9 أيام، احتجاز 6 من عمال الإغاثة بمحافظة الرقة، شمالي شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، لمراسل الخليج 365، أن المحتجزين هم من العاملين في منظمتي آفاق والفرات المدعومتين من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقالهم تحت ذريعة التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن السبب الحقيقي للاعتقال يعود إلى أن المحتجزين لم يقبلوا العمل تحت إمرة المنظمة ولم يستجيبوا لتعليماتها، فقامت المنظمة باعتقالهم واقتيادهم إلى مكان مجهول.

ولفتت المصادر أن ذوي المحتجزين لا يعملون أي شيء عن مكان ومصير أبنائهم حتى اللحظة.

وسيطرت "ي ب ك" على مدينة الرقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بدعم من الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.