عمان.. مباحثات أردنية ألمانية حول التطورات الإقليمية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، مع وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في لقاء جمع الصفدي وكرامب كارنباور بالعاصمة الأردنية عمان، عقب لقاء منفصل أجرته المسؤولة الألمانية مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

ووفق بيان للخارجية الأردنية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ثمن الصفدي، في تصريحات مشتركة، موقف ألمانيا الثابت في دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

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وأشار الصفدي إلى أنه بحث والوزيرة الألمانية المستجدات في سوريا.

من جانبها، أكدت الوزيرة الألمانية أن "حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

فيما لم تذكر الخارجية في بيانها موعد وصول الوزيرة الألمانية للمملكة ومدة زيارتها لها.

ويتمركز في قاعدة "الأزرق" الجوية، شرقي الأردن، نحو 300 جندي ألماني، ضمن مشاركة بلادهم في دعم الغارات الجوية لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.