الان تتابع سوق عكاظ.. استقبال الجمهور غدا يبدأ استثناء في التاسعة مساء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي
أعلن المركز الإعلامي التابع لموسم الطائف “مصيف العرب”، أن سوق عكاظ سوف يفتح أبوابه للزوار، غدًا الثلاثاء، استثناء الساعة 9 مساء، وسيكون موعد إغلاق السوق الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وعليه فإن أول رحلة باص ترددي مجانية من محطة جوري مول ستكون الساعة الثامنة والربع مساء.
وأوضحت إدارة موسم الطائف، أن هذا التغيير الاستثنائي فقط ليوم الثلاثاء وهو لا يسري على بقية الفعاليات في قرية ورد في الردف وقرية الهجن في حديقة الملك فيصل والسينما في حديقة الملك عبد الله.
وسوف يتم استقبال الجمهور اعتبارا من الأربعاء 21 أغسطس في نفس المواعيد المعتادة من الخامسة عصرًا وإغلاق السوق الثانية عشرة ليلًا.
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