الان تتابع واشنطن تؤجل الحظر على هواوي لمدة 90 يومًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن وزير الاقتصاد الأمريكي ويلبر روس، الإثنين، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” للتكنولوجيا الأمريكية مدة 90 يومًا.

وأعلن على شبكة “فوكس بزنس” الأمريكية: “أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يومًا، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي.. سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل مع الشركة الصينية”.

وقال إن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نوفمبر.

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والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون إنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدًا.

وأعلن “روس”، أنه تجري إضافة 46 شركة أخرى تابعة لـ”هواوي” إلى قائمة الشركات المحظورة، ما يعني أن أكثر من 100 شركة تابعة تخضع الآن للقيود، إلا أن وزارة الاقتصاد مددت رخصة مؤقتة للشركات الأمريكية للعمل مع الشركة الصينية وفروعها لمدة 90 يومًا أخرى.

وصرح “روس”: من الناحية الفنية تقول “هواوي” إنها شركة خاصة، ولكن بموجب القانون الصيني فإنه حتى الشركات الخاصة يجب أن تتعاون مع الجيش ومع وكالات الاستخبارات الصينية، كما يتوجب عليها عدم الكشف بأنها تقوم بذلك.

وهواوي هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وتعتبر رائدة عالميًا في معدات الجيل الخامس، ولكن يعيقها الحصول على الأجهزة وبرامج الكمبيوتر الرئيسية ومن بينها رقائق الهواتف الذكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد: “لا نريد أن نعمل مع هواوي لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.