اتفاقيات استثمارية جديدة بين قطر وأثيوبيا

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سبوتنيك. وأوضح مكتب رئيس الوزراء، أن الاتفاقات تتعلق بمشاريع ستعمل على توفير الوظائف وتنمية اقتصاد البلاد.
© REUTERS / FEISAL OMAR
ووقع البلدان في كانون الأول/ ديسمبر 2018 اتفاقيات تنموية بشأن ميناء هوبيو، ووعد حينها وزير الموانئ القطري بالشروع ببناء الميناء في أقرب وقت ممكن.
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