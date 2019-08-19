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اتفاقيات استثمارية جديدة بين قطر وأثيوبيا

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سبوتنيك. وأوضح مكتب رئيس الوزراء، أن الاتفاقات تتعلق بمشاريع ستعمل على توفير الوظائف وتنمية اقتصاد البلاد.

© REUTERS / FEISAL OMAR

ياتي هذا الإعلان، عقب ما أكدته وزيرة الموانئ والنقل البحري في الصومال، مريم أويس جامع، ووزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ قطر، جاسم بن سيف السليطي، اليوم الاثنين، بشأن بدء مشروع بناء ميناء منطقة "هوبيو" في إقليم مدغ التابع لولاية غلمدغ وسط الصومال.

ووقع البلدان في كانون الأول/ ديسمبر 2018 اتفاقيات تنموية بشأن ميناء هوبيو، ووعد حينها وزير الموانئ القطري بالشروع ببناء الميناء في أقرب وقت ممكن.

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